Матвиенко отчитала сенаторов, прогуливающих заседания Совфеда

Москва, 7 ноября. Сенаторы, регистрирующиеся в начале заседаний Совета Федерации, а затем покидающим его и возвращающимся лишь под конец, придется написать объяснительные записки. С таким заявлением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Всем, кто осчастливил нас в начале и в конце заседания, а по ходу заседания отсутствовал, [придётся написать] письменные объяснительные. Мы должны будем принимать меры, коллеги, здесь не детский сад и не школа», ― заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда нашла возмутительным тот факт, что отдельные сенаторы регулярно пропускают таким образом основную работу на пленарном заседании. Он напомнила, что заседания Совета Федерации проходят два раза в месяц, пишет «Ридус».

Матвиенко подчеркнула, что сенаторы получают свое жалование именно за работу в Совфеде и призвала их добросовестно его отрабатывать. По ее словам, больше всего у нее претензий к сенаторам, занимающим второй ряд в зале заседаний.