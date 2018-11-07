«Как же мы проспали успех Путина?»: британцы высмеяли русофобский доклад о шпионах

Лондон, 7 ноября. Профессор Эндрю Фоксолл опубликовал доклад от имени Общества Генри Джексона при Кембриджском университете, в котором сказано, что половина всех русских в Великобритании – шпионы.

Согласно докладу, из 150 тысяч выходцев из России половина, 75 тысяч, являются информаторами ФСБ, внешней разведки или Генштаба РФ. Тезисы исследования опубликовала газета The Telegraph, а также ироничный пост появился в Twitter английского радио Leading Britain’s Conversation.

«Половина русских в Лондоне — шпионы. Как же правительство проспало успех Путина в Британии?» — приводит слова радио Leading Britain’s Conversation телеканал «360».

В Сети подобное исследование сочли не только нелепым, но и русофобским.

«Это просто смехотворно. Откуда эта ерунда вообще берется, можно ли ее доказать», — удивляются пользователи.

Источники исследования и заключение носят предположительный характер, точных сведений предоставить Фоксолл не может. Британцы отмечают, что подобное заключение противоречит здравому смыслу.

«Ага, а другая часть — евреи. Так и живем», — шутят читатели.