Главу Московской духовной академии не пустили на Украину

Москва, 7 ноября. Ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия не пустили на территорию страны украинские пограничники, об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Как сообщили в РПЦ, главу столичной духовной академии задержали на паспортном контроле в Киеве, на территорию страны сотрудники погранслужбы священнослужителя не пустили. Причины священослужителю не объяснили.

Владыка прибыл в Киев для проведения актового дня Киевской духовной академии, теперь же мероприятие состоится без архиепископа Амвросия.