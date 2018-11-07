«Это позор!»: Трамп потребовал прекратить расследование о российском «вмешательстве»

Москва, 7 ноября. Американский президент Дональд Трамп потребовал прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о российском «вмешательстве». По его словам, оно сильно вредит Соединенным Штатам. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме по итогам прошедших в США промежуточных выборов.

«Оно [расследование] должно завершиться, потому что это очень плохо для нашей страны», — сказал он, отметив, что на это расследование было потрачено «много миллионов долларов».

Американский лидер подчеркнул, что у России и предвыборного штаба Трампа не было сговора. Кроме того, глава Белого дома напомнил, что обладает полномочиями, которые позволят ему прекратить расследование Мюллера, но делать этого не хочет.

«Я думаю, что это [расследование] очень плохо для нашей страны… Я думаю, что это позор», — констатировал он.

Напомним, после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году США обвинили Россию во «вмешательстве». Москва все обвинения категорически отрицает. Расследованием о российском «вмешательстве» занимается Мюллер. Он предъявил обвинения 13 гражданам России и трем российским компания.

На днях министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что до сих пор Вашингтон не предоставил никаких подтверждений «вмешательства» России в американские выборы.