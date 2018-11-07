Противника митинга коммунистов задержали возле «Авроры» в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Сотрудники полиции задержали молодого человека, устроившего одиночный пикет рядом с несогласованным митингом коммунистов возле крейсера «Аврора» в Петербурге.

Молодой человек не принимал участия в митинге коммунистов. Он стоял с плакатом в руках на Петроградской набережной недалеко от митингующих. На плакате был написан лозунг: «1917 год – начало века терроризма и садизма». Сотрудники полиции задержали молодого человека и поместили в автозак. При задержании молодого человека сотрудники полиции вели себя предельно корректно.

Ранее власти Петербурга отказали КПРФ в проведении шествия с митингом в честь 101-й годовщины Октябрьской революции возле крейсера «Аврора». Коммунистам предложили несколько мест для проведения мероприятия, однако руководство КПРФ отказалось от предложения властей города, чтобы использовать отказ для создания образа оппозиционной партии.