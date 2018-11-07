Авианосная группа ВМС США уплыла с учений НАТО, испугавшись шторма

Москва, 7 ноября. Американская ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S. Truman покинула учения НАТО Trident Juncture 2018 раньше установленного времени из-за шторма, сообщил командующий контр-адмирал Джин Блэк .

Как оказалось, причиной стал надвигающийся шторм с десятиметровыми волнами, рассказал Блэк Военно-морскому институту Соединенных Штатов. По его словам, во время учений альянса американцам постоянно приходилось следить за погодой.

Он отметил, что если USS Harry S. Truman мог спокойно действовать в самых тяжелых условиях, то сопровождающие его крейсер и эсминцы были ограничены в возможностях выполнять задания в экстремальных условиях.