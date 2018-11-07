Дэвид Кин об итогах промежуточных выборов: Республиканцы и демократы вгрызлись друг в друга

Председатель Американского консервативного союза Дэвид Кин, работавший когда-то с Рональдом Рейганом и Бушем-старшим, дал жесткую оценку гонке на промежуточных выборах в США. По его словам, никогда в истории американской политики — а он занимается ей уже около 40 лет — он не видел настолько ожесточенной кампании, ставшей отражением крайней поляризации в американском обществе.

«Как республиканец, как консерватор, я считаю очень опасным то, как обе стороны копались друг в друге во время этой кампании, — такого ожесточения не было раньше никогда. СМИ обвиняют во всем одну партию — республиканцев — и я считаю это лицемерием, — заявил Кин в ходе встречи в Национальном пресс-клубе вечером после дня выборов. — Республиканцы и демократы вгрызлись друг в друга, как никогда раньше».

Кин особо отметил, что обе партии строили свои кампании на страхах общества — экономика, которая была главной темой во время предыдущей кампании, больше не волнует американцев по сравнению с вопросами нелегальной миграции и дешевого здравоохранения.

«Если ты демократ, то ты винишь неправильную экономическую политику только тогда, когда ее можно представить в плохом свете, — с возмущением отметил Кин. — Однако если вы посмотрите на освещение проблем в СМИ, вы «поймете», что «это республиканцы все натворили» и их следует обвинять во всем, а не демократов».

Кин особо отметил «вклад» социальных сетей в ситуацию с эрозией СМИ в Америке.

«Facebook также делает большой вклад в лицемерие, которое распространяют СМИ, — уверен Кин. — Демократы воспользовались большим преимуществом, используя «грязные рычаги» и административный ресурс в СМИ, догнав таким образом республиканцев».

При этом Кин отказался признать, что Республиканская партия проиграла промежуточные выборы.

«Ну, поражение очень относительное. Думаю, республиканцы были бы довольны победой в Сенате, а также довольны тем, что Белый дом остается не таким уж «демократичным». Но у обеих партий есть хорошие и плохие стороны...» — признал он.

Главный редактор информационного агентства USA Really, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, побывавший на встрече в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, рассказал Федеральному агентству новостей о своих впечатлениях от выступления республиканца. По словам Малькевича, политик был «буквально в шоковом состоянии».

«Американское общество расколото, и многие эксперты прогнозируют гражданскую войну — скажем так, в холодном ее варианте», — отметил Малькевич.

Главред USA Really смог пообщаться с Дэвидом Кином после выступления, и политик заявил ему, что «СМИ полностью себя скомпрометировали в Америке, вот эта кампания окончательно это показала».

«Настолько тенденциозной, безобразной кампании не было вообще никогда, и классические политики, такие как Кин, они не понимают, по каким правилам сейчас играть, по каким правилам строить свою политическую жизнь, потому что нету доверия, — ни у политиков к СМИ, ни у избирателей к СМИ, — отметил Малькевич. Происходит одна сплошная пропагандистская вакханалия, которая не регулируется никакими не то что законами, но и никакими морально-этическими нормами тоже».

Напомним, ранее ФАН уже публиковало материалы о промежуточных выборах в США: в частности, о том, как один из крупнейших телеканалов всего через пару часов после начала выборов выдал «результаты по итогам подсчета 99% голосов во Флориде» — разумеется, в пользу кандидата от демократов. Корреспонденты ФАН, присутствовавшие на выборах, фиксировали большое количество нарушений и откровенные странности в избирательном процессе.