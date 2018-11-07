Коммунисты устроили провокацию около «Авроры» в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Коммунисты Петербурга пошли на открытое противостояние с властями города и попытались провести несогласованный митинг возле крейсера «Аврора». Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Минувшим вечером порядка 100 человек прошли маршем от финляндского вокзала до крейсера «Аврора», где их встретили сотрудники полиции и спасатели МЧС, которые работали на воде. При этом сотрудники ГИБДД не стали перекрывать Петроградскую набережную, ожидая возможных провокаций со стороны участников митинга.

У легендарного крейсера собралось порядка 300 человек. Они скандировали лозунги «вся власть Советам», «Ленин», «партия», «комсомол». Через некоторое время на Неве появился прогулочный катер с красными флагами, с борта которого громко звучал «Интернационал».

Сотрудники полиции обратились к собравшимся с просьбой покинуть набережную и перейти к зданию Нахимовского училища, продолжив свою акцию у его стен. В свою очередь коммунисты провоцировали сотрудников полиции, а также предпринимали попытки нарушить общественный порядок. При этом сотрудники полиции вели себя предельно корректно по отношению к митингующим, что позволило избежать провокаций и эксцессов.

После возложения цветов к барельефу «Авроры» коммунисты отправились в сквер, который расположен на противоположной от «Авроры» улице, где устроили небольшой фейерверк.

Ранее власти Петербурга не согласовали проведение шествия с митингом в честь 101-й годовщины Октябрьской революции возле крейсера «Аврора». КПРФ слишком поздно подала заявку на проведение мероприятия на Площади Ленина, которая уже была занята для нужд молодежного мероприятия. Коммунистам предложили другие пять мест для проведения мероприятия, однако руководство КПРФ отказалось от предложения властей города, чтобы использовать отказ для создания образа оппозиционной партии.