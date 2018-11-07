Шойгу обсудил с маршалом Хафтаром борьбу с терроризмом и кризис в Ливии

Москва, 7 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с ливийским маршалом Халифой Хафтаром ситуацию в Ливии, борьбу с терроризмом и безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе встречи обсуждены вопросы безопасности в Ближневосточном регионе и Северной Африке, а также борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, кризис в Ливии разгорелся в 2011 после вмешательства США, Лиги Арабских государства и ЕС во внутренние дела страны. В 2014 году в стране разгорелась гражданская война.

В середине ноябре в Палермо пройдет Международная конференция по Ливии. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва будет представлена на конференции на самом высоком уровне, однако будет ли он присутствовать лично, не уточнил.