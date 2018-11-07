«Будут катать туристов»: в Госдуме предложили коллегам из Рады другую картину Репина для клоунады

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов в интервью Федеральному агентству новостей пообещал отправить дополнительные репродукции полотен Ильи Репина и Федора Решетникова депутатам Верховной рады, устроившим пародию на картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Напомним, сегодня украинские СМИ сообщили о костюмированном представлении, которое устроили нарядившиеся казаками депутаты фракции «Блок Петра Порошенко». Парламентарии инсценировали пародию на картину Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и написали оскорбительное письмо президенту РФ Владимиру Путину, таким образом решив ответить на подписанные на днях санкции против Украины.

Василий Власов посоветовал украинским парламентариям расширить свой кругозор и познакомиться с другими живописными полотнами великого русского художника. Он отметил, что ни на кубанских казаков из спародированной в Верховной раде картины, ни на сюжет «Торжественного собрания Государственного совета» пера того же Ильи Репина украинские депутаты не тянут.

«Есть еще одна очень хорошая картина у Репина, называется «Бурлаки на Волге». Они тянут только на бурлаков. И я думаю, что им нужно готовиться к тому, чтобы становиться бурлаками, потому что если они продолжат свою политику, то зимой останутся без газа и им придется за неимением топлива катать по Днепру туристов в качестве бурлаков», — заявил Власов.

Депутат выразил уверенность, что в Раде справятся с тяжелым физическим трудом бурлаков, тем более что вместо Волги им предстоит перетаскивать суда на Днепре. Впрочем, на случай, если с такой задачей депутаты все-таки не справятся, депутат Госдумы предложил своим коллегам еще одну идею для клоунады

«Есть еще одна картина художника Федора Решетникова — «Опять двойка». Возможно, провинившийся школьник — это Петр Алексеевич [Порошенко], который пришел в посольство Соединенных Штатов, и они недовольны им. И кстати, на картине изображены его младшая сестра и брат, на котором желто-голубая футболка, похожая на флаг Украины, так что можно проводить аналогии», — посмеялся парламентарий.

Ранее Власов выслал пачку презервативов украинскому коллеге Алексею Гончаренко, выступившему в Парламентской ассамблее Совета Европы в резиновых перчатках, чтобы защититься от «токсичной России». «Казакам» из Верховной рады, по словам Власова, специального реквизита не потребуется, а вот репродукции картин для ознакомления он пообещал распечатать и выслать.

Пародия украинских депутатов также не оставила равнодушными пользователей социальных сетей. Комментаторы назвали акцию «дешевой клоунадой» и обратили внимание на то, как «казаки» водят пером по пластиковому файлу.