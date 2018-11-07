Авиакомпания S7 получила рекомендации Boeing после крушения 737 Max в Индонезии

Москва, 7 ноября. Российская авиакомпания S7 получила от американского производителя Boeing рекомендации по эксплуатации модели самолета 737 Max и проинформировала специалистов, дополнительных действий от компании не требуется, об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы получили рекомендации от Boeing, приняли информацию к сведению и проинформировали специалистов, которые работают с Boeing 737 Max», — говорится в сообщении.

Также производитель указал, что все остальные рекомендации содержатся в действующих инструкциях. Boeing отправил операторам новых моделей 737 Max рекомендации после крушения самолета этой модели в Индонезии 29 октября. Предварительные результаты расследования свидетельствуют о том, что у самолета была техническая неисправность указателя скорости. Производитель предупредил перевозчиков, что из-за ошибочных показателей лайнер может самостоятельно уйти в крутое пике.

Российская авиакомпания приобрела один самолет 737 Max 15 октября текущего года. Это единственный самолет данной модели в парке российских перевозчиков. Ранее S7 планировала в течение нескольких лет закупить еще десять лайнеров 737 Max.