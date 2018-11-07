Ученые выяснили, как генетика влияет на продолжительность жизни

Москва, 7 ноября. Американские ученые проанализировали самое большое генетическое дерево из 400 млн человек и пришли к выводу, что гены куда меньше влияют на продолжительность жизни человека, чем предполагалось ранее.

«Генетика может стать ключом к избавлению человечества от старения, однако это возможно только в том случае, если гены долголетия действительно сильно влияют на продолжительность жизни», — заявил генетик из стартапа Calico Life Sciences в Сан-Франциско Грэм Руби.

Группа исследователей использовала для изучения базу данных компании, занимающейся сбором ДНК для определения родства. Ученые проанализировали наборы мелких мутаций в геномах 54 миллионов человек, сдавших ДНК, а также их родственников. В итоге получилось самое крупное генеалогическое дерево из 400 млн человек.

Исследователи обратили внимание на интересную закономерность – как правило, продолжительность жизни супругов гораздо ближе друг к другу, чем родственников. Это свидетельствует о том, что на продолжительность жизни влияют общие социальные факторы, к примеру, уровень доходов.

Ранее ученые считали, что гены объясняют около 15-30% вариативности в продолжительности жизни. Исследование показало, что от генетики зависит лишь 7%. Основное же значение имеют диета, уровень стресса, достаток и прочие социальные факторы.