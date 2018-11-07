«Чего вы летаете на советских самолетах?»: на Украине ответили на призыв Порошенко вернуться РПЦ «домой»

Киев, 7 ноября. Украинский президент Петр Порошенко, заявив, что Русской православной церкви нечего делать на Украине, призвал ее представителей отправиться домой — в Россию. Слова главы государства вызвали у украинских пользователей Интернета двоякие чувства: и смех, и боль.

Порошенко возмутился, что в Кремле в срочном порядке собирается Совет безопасности РФ с одним вопросом на повестке дня — как защитить РПЦ на Украине.

«Дорогие мои, вам здесь нечего делать, нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — сказал Порошенко на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».

Глава Украины также рассчитывает, что украинские церковные иерархии не отложат в долгий ящик проведение «объединительного» собора, после которого Киев получит томос об автокефалии.

Після проведення Собору і обрання предстоятеля Українська церква отримає Томос з підтвердженням своєї духовної незалежності. Російська православна церква є елементом російської політичної системи. Путін сам колись сказав, що Росія тримається на РПЦ та на ядерній зброї pic.twitter.com/UvsUVRbR60 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 7, 2018

Требование украинского лидера отправить представителей РПЦ в Москву вызвало у украинских интернет-пользователей недоумении. Комментаторы не могут представить, как Порошенко собирается «депортировать» представителей РПЦ.

«Интересно, как будут депортировать? С полицией или без? А может, проще к стенке? Раз уже копировать большевиков, так до конца», — поинтересовался пользователь.

«Если без подтверждения не были «духовно независимыми», то и с «подтверждением» холопами так будете», — написал комментатор.

якщо без пiдтвердження не були "духовно незалежними" то й з "пiдтвердженням " холопами так будете))) — max baster (@baster512) November 7, 2018

Другие пользователи констатировали, что Порошенко ничего не сделал для страны, а все «заслуги», которые он себе приписывает, в том числе автокефалию, в действительности, принадлежат украинскому народу.

«Безвиз, армию, автокефалию и вообще все успешное в стране сделал не Порошенко, а украинский народ. Почему тот же народ требует от президента побороть коррупцию, а не сделает этого сам — непонятно», — заявила пользователь.

Безвіз, армію, автокефалію і взагалі все успішне в країні зробив не Порошенко, а український народ. Чому той самий народ вимагає у президента побороти корупцію, а не зробить цього сам - незрозуміло. (С) — Петелина Наталья (@PetelinaNatalia) November 7, 2018

Пользователи, которых рассмешила фраза Порошенко о российском вооружении, напомнили, что Киев во время учений использует комплексы С-300, которые производились еще в Советском Союзе.

«Цитата: «нечего делать вашему вооружению». Так а чего вы летаете на советских самолетах, проводите учение с использованием комплексов С-300, зачем вам склады вооружения оставшиеся с советских времен? Выкидывайте», — иронично подметил пользователь.

Украинцы также выразили сожаление, что действия украинского президента побуждают людей уезжать из страны, а теперь история с расколом церкви еще больше заставит украинцев задуматься о переезде.

«Ну вот, мало того, что 10 млн покинули страну в поисках работы за последние четыре года, так теперь треть оставшихся, а именно столько прихожан УПЦ на Украине, должны покинуть страну, по мнению президента!» — отметила пользователь.