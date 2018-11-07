Шредер назвал российский Крым «реальностью, которую придется признать»

Берлин, 7 ноября. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что российский Крым является реальностью, которую придется признать мировому сообществу.

По мнению немецкого политика, долгосрочный мир в Европе невозможен без участия России. Шредер напомнил, что усиление радикальных политических сил в Европе представляет угрозу для европейского интеграционного проекта. При этом выборы в Европарламент, которые назначены на 2019 год станут «судьбоносными».

По его словам, европейская молодежь поддерживает дальнейшее развитие Евросоюза, в первую очередь за отсутствие границ между странами ЕС. Однако идея единой Европы должна также поддерживаться европейскими политиками. Кроме того, Шредер подчеркнул важность экономического развития ЕС.

«Если европейцы не смогут занять собственную нишу в глобальной конкуренции с США и Китаем, то ЕС распадется», — рассказал Шредер в интервью немецкому журналу Aachener Nachrichten.

По его словам, страны ЕС должны объединить свои усилия с другими государствами, в том числе и с Россией, чтобы противостоять американской конкуренции.

Кроме того, партнерство РФ и Евросоюза играет важную роль, так как США нарушают «трансатлантические ценности», навязывая ЕС свою политическую линию. Политик отметил, что европейцы должны поддерживать партнерство с Россией, если хотят иметь вес в мировой политике через 10 лет.

«Без России долгосрочный мир на нашем континенте невозможен», — подчеркнул Шредер.

Бывший канцлер Германии также призвал страны ЕС рассматривать воссоединение Крыма с Россией как «реальность, которую однажды придется признать», напомнив, что в свое время Крым стал «подарком» Украинской ССР со стороны Никиты Хрущева.

Напомним, в 2014 году в Крым состоялся референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав Российской Федерации. В ходе референдума более 96% жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что референдум в Крыму соответствовал принципам и нормам демократии, а также уставу ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».