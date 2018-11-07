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Надгробия советских героев-пограничников нашли на свалке в Приморье

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Надгробия советских героев-пограничников нашли на свалке в Приморье

Владивосток, 7 ноября. Жители города Дальнереченска Приморского края обнаружили на свалке надгробия советских пограничников, которые погибли во время российско-китайского конфликта в 1969 году.

Среди погибших оказались Герои Советского союза полковник Демократ Леонов, старший лейтенант Иван Стрельников, начальник погранзаставы Лаврентий Григорьев, а также старший лейтенант Лев Маньковский.

Отметим, что надгробия находились в парке Калинина, где разбит мемориал «Памятник воинам-пограничникам, погибшим в 1969 году на острове Даманский». В этом месте были захоронены офицеры-пограничники, погибшие в ходе вооруженного пограничного конфликта между СССР и Китаем.

В 2018 году местные власти начали реконструкцию мемориала, в ходе которой планировалось заменить надгробные плиты. Так память о героях оказалась на свалке. По информации «Ридуса», инцидент с мемориалом вызвал широкий общественный резонанс, поэтому чиновники решили перевезти выброшенные надгробья в специально охраняемое место.

Автор: Антон Соколов
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