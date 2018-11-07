Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

В Московском патриархате УПЦ ответили Порошенко на слова о «возвращении домой»

171
0 Оставить комментарий

В Московском патриархате УПЦ ответили Порошенко на слова о «возвращении домой»

Киев, 7 ноября. В Московском патриархате УПЦ прокомментировали требование президента Украины Петра Порошенко к представителям «российской православной церкви» покинуть страну.

«На Украине нет никаких представителей «российской православной церкви», более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще», — заявил представитель УПЦ в комментарии РИА Новости.

В Московском патриархате добавили, что УПЦ не представляет никого, кроме украинского народа. При этом именно народ поддерживает УПЦ и ее предстоятеля. Политика киевского режима в отношении УПЦ является грубым и «беззаконным насилием» над украинцами. В УПЦ считают, что «суд истории», в конечном итоге, даст верную оценку действиям киевских политиков.

Напомним, Константинопольский патриархат принял решение предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. Синод РПЦ счел такую инициативу неканонической и обвинил патриарха Варфоломея в раскольничестве. Московский патриархат разорвал общение с Константинополем.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.