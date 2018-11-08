Детскому ожирению – нет. Итоги первого сезона проекта «Питайся как профи». ФАН-ТВ

Весной производитель бытовой техники Beko запустил акцию «Питайся как профи», направленную на борьбу с детским ожирением. Инициатива стала развиваться более чем в 30 странах мира, а для популяризации движения организаторы подписали спонсорское соглашение с ФК «Барселона», лицом компании стал Жерар Пике, центральный защитник футбольного клуба. Многие известные люди, атлеты, артисты, блогеры в своих социальных сетях показывали родителям и детям, как нужно питаться. Выкладывая фото здоровых блюд с хештегом «Питайся как профи», за каждый хештег Beko переводили 50 рублей в детскую футбольную лигу.

«Основная цель состоит в том, как вдохновить детей питаться правильно. И мы все знаем, что это очень сложная задача, особенно для родителей. И мы, компания Beko, хотим вам помочь. Показывая, как питаются герои: Месси, Пике, Суарес. И если вы хотите стать, как ваши герои, вы должны питаться как они. И именно это мы хотим донести через кампанию «Питайся как профи», — рассказал генеральный директор Beko в России Орхан Сайман.

О том, каково это – быть лицом подобной инициативы поделился Артем Ефимов, директор по маркетингу Beko в России.

«Правда ли, что Жерар Пике любит есть брокколи? Нет, ответ очень простой. Нет, он не любит есть брокколи. Но ест их! Почему? Потому что он понимает, насколько важно и полезно есть правильную и здоровую пищу», — сказал Артем Ефимов, директор по маркетингу Beko в России.

Соглашение с ФК «Барселона» подписано до 2021 года. С официального старта кампании (23 марта 2018 года) собрано 8500 хештегов в России, а в мире 27000 постов. В новом сезоне планируется еще больше мотивирующих рекламных роликов и проведений специальных акций в учебных заведениях и торгово-развлекательных центрах.