В Луганске открылся Центр военно-патриотического воспитания молодежи

Луганск, 7 ноября. Торжественное открытие Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Редут» состоялось в Луганском национальном университете имени Т. Шевченко. В мероприятии приняли участие администрация вуза, преподаватели и студенты университета. Среди почетных гостей присутствовали представители властей ЛНР, Народной милиции республики и общественных организаций, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

И.о. министра образования и науки ЛНР Сергей Цемкало поздравил всех присутствующих с открытием данного клуба. Он отметил, что данное направления сегодня как никогда востребовано.

«По истечении времени мы увидели, что это не просто необходимость, это обязательный атрибут любого общества, любого государства. Патриотическое воспитание, да и вообще духовно-нравственное воспитание человека, должно быть неотъемлемым и идти параллельно с любым образованием», — сказал Цемкало.

Ректор вуза Елена Трегубенко отметила, что инициаторами создания данного центра выступили студенты университета.

«Открытие сегодняшнего центра – это не символ начала патриотической работы, это символ концентрации этой патриотической работы в единой структуре, потому что работа по патриотическому воспитанию в нашем университете ведется уже многие годы и имеет многолетние традиции формирования личности подрастающего поколения», — сказала ректор вуза.

Она рассказала, что в центре «Редут» будет соединено несколько направлений работы: военно-спортивное, поисково-историческое и духовно-нравственное.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко отметил, что оборонное ведомство будет всячески поддерживать все начинания центра.