Фильм «Хантер Киллер» о спасении президента РФ получил прокатное удостоверение

Москва, 7 ноября. Американский боевик «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России. Об этом сообщает пресс-служба компании дистрибьютора Megogo Distribution.

«Фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение. Выходим в прокат завтра», — говорится в сообщении.

Фильм «Хантер Киллер» рассказывает об американской подводной лодке. Экипаж субмарины принимает участие в операции по спасению президента России из рук мятежников​​​. Главные роли в картине исполнили Джерард Батлер, Гари Олдман и Этан Бейрд.

Ранее стало известно, что премьера фильма «Хантер Киллер» была запланирована в РФ на 1 ноября. Однако компания дистрибьютор не смогла вовремя получить прокатное удостоверение. Позднее стало известно, что министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение картине «Хантер Киллер», так как первая копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества.