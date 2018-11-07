«Дожмем и уничтожим»: эксперт рассказал, что сделали бы США с Украиной на месте России

Москва, 7 ноября. Власти США уже давно бы свергли режим украинского президента Петра Порошенко, если бы находились на месте России. Такое мнение высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, выступая в эфире «России 1».

Он предложил участвующему в передаче американскому политологу Ариэлю Коэну попробовать взглянуть на ситуацию с «американской» точки зрения, когда у тебя под боком находится большая, хорошо вооруженная страна, проповедующая идеологию нацизма на государственном уровне.

От такой угрозы США избавились бы мгновенно, учитывая то, что сегодня Америка пытается свергнуть режимы в Венесуэле и Иране, которые даже близко не ее соседи. Аналогичную тактику Багдасаров предлагает использовать и Москве.

«Что бы делали США на нашем месте? Что они делают сейчас? Венесуэла не граничит с США! Но они говорят: «Мы снесем этот режим» и делают все для этого. Иран вообще расположен бог знает где, но «мы их дожмем и уничтожим». И мы тоже также должны действовать», — отметил политолог.

Он считает необходимым отстранить от власти не только Порошенко, но и всех остальных украинских политиков, выступающих с агрессивной антироссийской риторикой.

Коэн ужаснулся словам своего российского коллеги и заявил, что призывы к свержению государственного строя государства-члена ООН являются «бациллой империализма» России. Однако телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание иностранного гостя на то, что Иран, который сейчас активно давят санкциями Соединенные Штаты в попытках спровоцировать госпереворот на волне народного недовольства, тоже является членом ООН.