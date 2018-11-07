133 миллиона потеряло Минкультуры на творчестве Серебрянникова. ФАН-ТВ

В Мещанском суде Москвы продолжаются судебные слушания по делу о хищении бюджетных средств режиссером Кириллом Серебренниковым. Дело в отношении «Седьмой студии» дополнилось потерпевшими, например, Министерство культуры заявляет об ущербе на 33 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа» в 2011–2014 годах.

7 ноября состоялось очередное заседание в отношении сотрудников «Седьмой студии». Судья признала Юрия Итина, Софью Апфельбаум, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова ответчиками по гражданскому иску от минкультуры. Обвинение зачитывали более двух часов, но затем судья внезапно прервал заседание и перенес на 8 ноября.

«Все устали. От бреда устаешь быстрее. Мы будем давать показания, все рассказывать, все будем честно рассказывать, как было на проекте «Платформа», чтобы этот бред, который зачитывал нам несчастный Олег в течение двух часов, как-то объяснить»,- озвучил свою точку зрения главный обвиняемый, режиссер Кирилл Серебренников.

Как будет дальше продвигаться следствие, пока неясно. Но обвиненные не собираются признавать свою вину и всячески готовы помогать следствию для выяснения правды. Судья утвердила 9 заседаний до конца ноября, они расписаны практически на каждый день. Ирина Поверина (адвокат Софьи Апфельбаум) признается, что им это только на руку – разобраться с этим делом хочется поскорее.

«Потерпевшие мало понимали, о чем даже спрашивают. Это абсолютно фиктивные потерпевшие, никто там на самом деле не потерпел. Их назначили эту роль и они ее выполняют. Даже потерпевшие включили в просьбу передопросить эксперта, потому что им непонятно из чего складывается суд, а нам вообще непонятно из чего складывается то, что у нас появились какие-то потерпевшие. Разговор может идти только о том, что эти деньги отдали наличными и с этих денег не заплатили налоги. Это максимум о чем здесь может идти речь!» — уверена правозащитнца.

Напомним, что художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Он находится под домашним арестом. Режиссера обвиняют в хищении средств, выделенных для театральной труппы «Седьмая студия».