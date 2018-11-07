«Нафтогаз» требует с Киева более $200 млн за слишком дешевый газ

Киев, 7 ноября. Украинская компания «Нафтогаз» обратилась в суд с требованием взыскать с Киева 6,6 млрд гривен (236 млн долларов), которые предприятие потеряло из-за отказа чиновников повышать тарифы на газ для населения.

По словам представителей газового гиганта, «Нафтогаз» уже просил в четвертом квартале 2015 года компенсировать потери в связи с поставками газа по специальной цене, однако правительство тогда ответило отказом. В результате, как утверждает заявитель, газовики понесли убытки в размере 6,6 млрд гривен.

Отметим, что повышение цен на газ для населения является обязательным условием Международного валютного фонда, который остается одним из главных кредиторов Украины. Организация требует поднять тарифы на 60%, поскольку в настоящий момент жители страны покупают топливо по цене ниже рыночной.

Украинские власти в свою очередь не спешат выполнять это требование, поскольку опасаются лишиться народной поддержки в преддверии президентских выборов, которые состоятся весной следующего года. Ситуация для Киева осложняется строительством газопровода «Северный поток — 2», который может сделать невостребованным транзит российского газа через Украину. По словам министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, переговоры по транзиту идут тяжело, однако разумной альтернативы им нет, пишет «Газета.ру».