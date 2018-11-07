Угроза позиции Франции: кто и зачем блокирует поставки российского оружия в ЦАР

Несколько недель назад в МИД России заявили о планах осуществить вторую поставку легкого вооружения в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Однако Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) заморозил планы РФ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Центральноафриканское агентство Ndjoni Sango выпустило аналитическую статью, согласно которой нарушение российской программы поставок оружия негативно скажется на процессе мирного урегулирования в ЦАР. Не будет также продолжения систематического процесса реформирования сектора безопасности и развертывания его внутренних сил.

Большая часть оружия первой поставки уже была распространена среди центральноафриканской армии, включая FACA (национальная армия) и жандармов, которые прошли обучение у российских инструкторов. Оставшееся оружие предназначено для продолжения обучения. Формирования FACA, жандармы и полицейские, которые уже прошли обучение и были оснащены российским оружием, уже развернуты по всей стране.

Свое недовольство выражают и читатели Ndjoni Sango:

Проспер Дуниан:

«Дорогие жители ЦАР, мы понимаем все, что происходит на сегодняшний день в ООН, и Франция не является другом ЦАР, мы для них бараны, так как если что-то делается для мира, как можно отказать этому? Я прощу всех жителей ЦАР встать на колени перед господом Богом, создателем ЦАР, и помолиться за поддержку правительства, и мы увидим замешательство, которое Бог посеет между врагами ЦАР».

Вуди Зади:

«Нужно, чтобы Франция убиралась, и все»

Родриг Серж Мбака:

«Я согласен с данным утверждением, но я всем сердцем верю, что Бог уже пробудился и бьется за нас. Итог прост: все враги нашей страны распознаны, как в самой стране, так и вне».

Сейдоу Траоре:

«ЦАР получит свое оружие для законной защиты своего народа и безопасности своей территории вопреки тем, кто верит, что ЦАР и Африка в целом является их задней площадкой. Хватит мыслить, как неоколониальцы, источники зла в Африке. Африка должны меняться. Тем, кто не верит в пробуждение народов Африки: вы крупно ошибаетесь и проглотите свои тщеславные иллюзии прошлой эпохи. Смелость, целеустремленность и вера помогут вам [России] выполнить эту достойную миссию, за которую вас все сыновья и дочери Африки уважают. ЦАР и ее народ победят!»

Усилия по урегулированию ситуации

Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН ситуацию вокруг поставок вооружения правительству ЦАР.

«Россия пытается через ООН оформить свои усилия по урегулированию ситуации в Центральной Африке, намеренно употребляю термин — чуть шире границ ЦАР. Примерно год Россия через двусторонние договоренности с правительством ЦАР проводит политику умиротворения ситуации в этом регионе, который последние годы находится в хаосе, будучи отданным на растерзание коммерческим западным ЧВК. То, что мы отправили на рассмотрение ООН документацию по поставкам вооружения законно избранному правительству ЦАР, говорит об открытости наших действий. При этом мы могли бы действовать так, как действуют США: поставлять вооружения на основе односторонних решений. США делают это по всему миру, часто не имея на это согласия правительства тех стран, куда они устремляются», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, сейчас ООН как бы молчит, не одобряет эти действия, не понимая, как реагировать на эти инициативы. Ведь ООН не привыкла к тому, что международное сообщество привлекают к решению локальных конфликтов в такой парадигме.

«Не думаю, что замешательство ООН как-то остановит наше сотрудничество с ЦАР. Россия и ЦАР продолжат реализацию совместных мер по примирению враждующих сторон и для восстановления государственной власти на территории страны. Ведь это вторая волна поставок. Первая партия вооружения была роздана FACA и силам полиции, которые прошли обучение у EUTM и российских инструкторов.

Это не какие-то дикие дивизии, это правительственные силы безопасности. Очевидно, что против этих мер выступают определенные силы, которые подрывают процесс восстановления армии и государственной власти в ЦАР. На стороне законной власти и России — интересы населения страны, которые ждут, когда на их Земле наконец будут восстановлены мир и порядок. Россия фактически просит отменить эмбарго на поставку оружия в ЦАР. И если этого не произойдёт, мы отправим как и в первый раз — в обход эмбарго», — заключил Игорь Рябов.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что Россия вполне успешно действует как в рамках полномочий по формированию вооруженных сил страны, так и помогая дипломатическими методами в деле урегулирования конфликта. Прошло обучение первой волны военных и жандармов, идет процесс примирения враждующих группировок и центрального правительства, восстанавливается утраченное территориальное единство ЦАР.

«Достижения России явно угрожают позициям Франции, являющейся постоянным членом Совета безопасности ООН, в регионе, где она сохраняла геополитические и экономические интересы. Кроме того, ряд стран Аравийского полуострова имеет свои виды на ресурсы ЦАР, действуя через исламистские группировки и являясь ситуативными союзниками Парижа, который в республике полагается не только на свой контингент, но и на боевиков», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что недавние провокации с антироссийским заявлением представителя одной из мусульманских группировок, блокировка поставок второй партии оружия из России в ЦАР безо всяких причин показывают, что теряющие влияние в ЦАР силы не желают урегулирования конфликта.