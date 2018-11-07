Оператор «Северного потока — 2» пообещал наращивать темпы укладки труб

Москва, 7 ноября. Темпы укладки труб в рамках строительства «Северного потока — 2» будут наращиваться. Об этом заявил технический директор компании-оператора Nord Stream 2 Сергей Сердюков на Российско-немецкой сырьевой конференции в Потсдаме, которая открылась в минувший вторник.

«Будем наращивать темпы и завершим проект», — сказал он.

Сердюков напомнил, что Nord Stream 2 AG уложил более 200 километров трубопровода по дну Балтийского моря по состоянию на 6 ноября. Напомним, в строительстве газопровода заняты 20 судов.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запустить газопровод рассчитывают до конца следующего года.