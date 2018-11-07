«Не рекомендую шутить с РФ»: военный эксперт оценил угрозу маневров авиации НАТО в Финском заливе

Москва, 7 ноября. Самолет ВВС США приблизился на рекордное расстояние к границам Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Финском заливе накануне, 6 ноября. Военный обозреватель «Комсомольской Правды», полковник в отставке Виктор Баранец оценил опасность авиации НАТО у границ РФ.

По словам эксперта, даже несмотря на непростые отношения НАТО и России, фраза «о рекордном близком расстоянии» ничего не значит. До тех пор, пока не будет зафиксировано нарушение государственной границы, эти провокации не имеют смысла. Российские самолеты также совершают полеты в нейтральном европейском воздушном пространстве, в Тихом и Атлантическом океанах.

Баранец добавил, что если же самолет хоть на 100 метров пересечет границу РФ, то его тут же перехватят российские МиГ-29, Су-27 или Су-31, возьмут в «коробочку» и принудительно посадят в «Пулково».

Кроме того, военный обозреватель отметил, что Северо-Западное направление В РФ считается стратегическим, поэтому Генштаб РФ принимает адекватные ответные меры, которые позволят отразить любую угрозу.

«У нас есть достаточное количество и С-300, и С-400, великолепные «Панцирь» и другие системы ПВО. Я бы хотел рекомендовать нашим так называемым западным партнерам не шутить с российской системой ПВО», — заявил Баранец в комментарии «ПолитПазл».

Также Баранец высказал благодарность военным НАТО, которые выступают в роли «спарринг-партнеров», что позволяет российским военным постоянно проводить тренировки в реальных условиях. Благодаря таким провокациям, российские специалисты имеют возможность «снять паспорта», изучить режимы и другие технические характеристики полетов авиации НАТО.