Рыболовлеву предъявлено обвинение по делу о коррупции в Монако

Монако, 7 ноября. Министерство юстиции Монако предъявило обвинение в коррупции российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщает информационное агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным агентства, министерство юстиции Монако предъявило Рыболовлеву обвинение в коррупции, после чего бизнесмена отпустили на свободу, однако он будет находиться под юридическим контролем.

Накануне стало известно, что полиция Монако задержала российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева. По предварительным данным, российского бизнесмена подозревают в «коррупции и торговле влиянием». 6 ноября Рыболовлев самостоятельно пришел на допрос в полицию, после чего был временно задержан. На вилле и в офисе Рыболовлева состоялись обыски, в ходе которых были изъяты документы, мобильные телефоны и компьютеры.