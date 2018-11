Америка обречена: экономист оценил последствия промежуточных выборов в конгресс

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи What this election is about («Что означают промежуточные выборы в американский конгресс?») американского экономиста и политического обозревателя Пола Крейга Робертса.

Беззаботность американцев не перестает меня удивлять. Читатели часто пишут мне письма с вопросом, почему я поддерживал Дональда Трампа, если он был кандидатом истеблишмента. Если Трамп был кандидатом истеблишмента, то почему истеблишмент потратил два года, пытаясь уничтожить его?

Неспособность сложить два плюс два поражает. Трамп объявил войну политической элите во время президентской кампании и в своей инаугурационной речи.

Как я писал ранее, Трамп значительно переоценивает власть президента. Он ожидал, что правящие круги, как и его сотрудники, будут его слушаться, но он не знал Вашингтона или не знал, кого назначать. Он потерпел полное поражение в своем намерении нормализовать отношения с Россией. Вместо этого наша страна готовится к войне и с ней, и Китаем.

Другими словами, тот же результат, которого достигла бы Хиллари Клинтон.

Трамп — аутсайдер, избранный «несчастными», чьи рабочие места среднего класса американские корпорации перенесли за границу в интересах руководителей и крупных акционеров. Несколько человек продали весь американский средний класс, а эта прослойка общества постоянно сокращается.

Так что же означали промежуточные выборы в США?

Исход выборов зависит от того, были ли мозги «несчастных» промыты СМИ и не перестали ли они поддерживать Трампа на выборах в Палату представителей и Сенат. Если демократы, чья политика является политикой идентичности, получат большинство в Палате представителей и/или Сенате, Трамп будет полностью обездвижен.

Истеблишмент дает понять, что будущим кандидатам в президенты можно не пытаться выступать за интересы простых людей.

Вся американская демократия — сплошное мошенничество. Олигархия правит, а народ, как бы он ни страдал под властью олигарха, должен подчиниться и принять этот факт.

Если бы у Америки были независимые СМИ, народ мог бы высказаться против военного наращивания и противостояния двух великих держав. Все, ради чего работал президент Рейган, было уничтожено из-за материальных интересов власти и прибыли военно-силового комплекса.

Кроме того, американцы смогли бы выступить против чрезмерной индустриализации страны, которая слишком зависима от Китая.

Администрация Трампа начинает конфликт с Китаем, который не пойдет на пользу никому.

Если бы Америка имела независимые издания и телеканалы, люди высказались бы против 20 лет военных преступлений США и НАТО в Сербии, Афганистане, Ираке, Сомали, Ливии, Пакистане, Сирии и Йемене. Американцы осудили бы поддержку США и НАТО военных преступлений Израиля в отношении палестинского народа.

Без честных и независимых СМИ нет ответственности у власти. Увы, в Вашингтоне их как раз нет, в связи с этим отсутствует и отчетность правительства.

Если американский народ не поднимет мятеж, ему больше не быть свободным народом. Не столько потому, что полиция и каждое ведомство правительства были милитаризованы, сколько из-за того, что еврейский культурный марксизм и политика демократической партии настроили друг против друга американских граждан.

Скорее всего, Америка обречена. Люди, за редким исключением, недостаточно умны, чтобы противостоять власти истеблишмента. Если люди голосуют в пользу действующей политической элиты, все пропало.