Эксперт объяснил, благодаря чему ФСБ смогла предотвратить теракты на ЧМ-2018

Москва, 7 ноября. Федеральная служба безопасности России смогла предотвратить несколько терактов с использованием беспилотников во время проведения Чемпионата мира по футболу во много благодаря хорошему техническому оснащению. Об этом в среду заявил заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса Владимир Кошелев.

Кроме того, по мнению эксперта, снизить уровень террористической угрозы также помогла успешная российская операция против боевиков в Сирии.

«Я убежден, что нынешние успехи, которые проходят по борьбе с терроризмом, связаны в тем, что значительно повысилась техническая вооруженность ФСБ», — пояснил Кошелев изданию «Царьград».

Таким образом, ФСБ выявляет террористические ячейки не только благодаря агентурным сведениям, но и с помощью новейших технических средств.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы с зарубежными коллегами смогли предотвратить ряд терактов во время ЧМ-2018.