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ФК «Монако» готов доказать невиновность Рыболовлева

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ФК «Монако» готов доказать невиновность Рыболовлева

Москва, 7 ноября. Футбольный клуб «Монако» опроверг обвинения против президента клуба Дмитрия Рыболовлева. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте клуба.  

«Монако» назвало ложью обвинения в адрес Рыболовлева со стороны сайта Mediapart. В коллективе подчеркнули, что президент клуба не брал ни единого евро из казны команды в связи с трансфером Килиана Мбаппе.

«Футбольный клуб «Монако» может, разумеется, предоставить все доказательства в виде финансовой отчетности, которые позволят полностью опровергнуть неверные утверждения со стороны сайта Mediapart», — говорится в заявлении.

В «Монако» отметили, что Рыболовлев не брал никаких денег из фонда клуба после перехода Мбаппе в «ПСЖ». В команде подчеркнули, что бизнесмен вложил почти 335 миллионов евро на трансфертные расходы, заработные платы футболистам и погашение долгов клуба.

Рыболовлева задержали в минувший вторник по запросу генпрокуратуры Монако. По информации СМИ, россиянину предъявлено обвинение в коррупции.

Автор: Дарья Смолина
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