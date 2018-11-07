«Демократы ищут себя»: Билл Клинтон оценил итоги выборов в США

Вашингтон, 7 ноября. Член Демократической партии и 42-й президент США Билл Клинтон считает, что демократы пытаются найти себя в эпоху президентства Дональда Трампа, что показали промежуточные выборы в Конгресс 6 ноября.

«Похоже, что Демократическая партия пытается заново найти себя в эпоху Трампа. Но я хочу четко заявить — сам в этом не участвую. Хотя и поддерживаю некоторых кандидатов», — сказал Клинтон в комментарии KP.ru.

Накануне в США прошли промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. Согласно прогнозам, демократы займут большинство в Палате представителей, а республиканцы будут превалировать в Сенате.

Прошедшие выборы показали рекордную явку – свои голоса отдали 114 млн американцев, что в полтора раза больше показателя предыдущих выборов 2014 года.