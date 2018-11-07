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МИД РФ: Россия предложит специалистам ООН организовать ознакомительные поездки в Сирию

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МИД РФ: Россия предложит специалистам ООН организовать ознакомительные поездки в Сирию

Москва, 7 ноября. Россия намерена  предложить представителям Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) совершить поездку на территорию Сирии, чтобы они могли ознакомиться с реальной ситуацией в республике. Об этом сообщил представитель МИД РФ Илья Моргунов.

«Планируется предложить УВКБ рассмотреть возможность организации ознакомительных поездок, курируемых управлением беженцев, в Сирию для оценки положения на местах», — сказал Моргунов в ходе заседания межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

Он также добавил, что 11 ноября состоится заседание с участием представителей России, Иордании, США и международных гуманитарных организаций, в ходе которого будет обсуждаться ситуация в сирийском лагере беженцев Рукбан, который находится на подконтрольной Соединенным Штатам территории Сирии.

Автор: Артем Никулин
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