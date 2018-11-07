На избирательных участках Мадагаскара наблюдается ажиотаж перед закрытием

Антананариву, 7 ноября. Закончился срок голосования на президентских выборах, которые состоялись в среду на Мадагаскаре.

На избирательные участки пришло так много людей, что полиции приходится поторапливать голосующих, чтобы те успели выполнить свой гражданский долг до окончания приема бюллетеней. Поскольку закон запрещает стражам правопорядка заходить на территорию участков, они обращались гражданам через открытое окно.

Несмотря на ограничение по времени, жители Мадагаскара, которые не успели проголосовать вовремя, имеют право сделать это при условии, что явились в избирательный участок до 17.00. Отметим, что в 17.00 закрываются только некоторые участки.

Как сообщает журналист Гаэлль Борджиа, некоторые участки уже закрылись и начали подсчет голосов.

«Мы скоро подсчитаем бюллетени», — пишет она в Twitter.

О завершении голосования также объявил посол Великобритании на Мадагаскаре Фил Бойл.

«Вот и все! Избирательные участки на Мадагаскаре закрылись. Наблюдаем за подсчетом голосов в Махадзанге. 36 номеров на доске — каждый для отдельного кандидата», — отметил дипломат в Twitter.

That's it! Polling stations are now closed in #Madagascar for #MDG2018 . Observing the count here in Mahjanga. 36 numbers on the blackboard - one for each candidate. pic.twitter.com/jrxCzzdSnj — Phil Boyle (@PhilBoyleFCO) November 7, 2018

Напомним, что в среду на Мадагаскаре проходят выборы президента. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, наблюдатели Евросоюза не заметили никаких нарушений. Вопрос об избрании главы государства стал вновь актуальным после того, как избранный месяц назад президент Эри Радзаунаримампианина решил сложить с себя полномочий. Причиной такого решения стали попытки импичмента в 2015 году и волна протестов в текущем году.