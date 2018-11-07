В Госдуме предлагают вернуть старый юлианский календарь

Москва, 7 ноября. Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму предложение о переходе на летоисчисление по юлианскому календарю. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, в 1918 году большевики приняли решение перейти на григорианский календарь, что внесло путаницу и слом в датировках. Депутат добавил, что современные россияне до сих пор мучаются из-за этого наследия.

Инициаторы законопроекта ссылаются на опыт ряда азиатских государств, которые до сих пор пользуются своими историческими системами летоисчисления. В ЛДПР отметили, что идею вернуть юлианский календарь поддержали представители РПЦ, которая до сих пор пользуется юлианским летоисчислением, сообщает «Пятый канал».

Юлианское летоисчисление ввел Юлий Цезарь в Римской республике с 45 года до н.э. До 1918 году Россия жила по юлианскому календарю, в 1918 году перешла на григорианский.