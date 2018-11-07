Генпрокурор Украины передал Порошенко заявление об отставке

Киев, 7 ноября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал заявление об отставке главе государства Петру Порошенко, сообщил пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Да, он передал заявление», — подтвердила она.

Сарган добавила, что заявление об отставке Луценко украинскому президенту было передано в среду, сообщили «Украински новины».

Напомним, Луценко заявил в минувший вторник на заседании Рады, что подает в отставку. Он пообещал написать заявление на увольнение до конца дня и попросил депутатов рассмотреть его в этот же день. Генпрокурор сообщил о намерении уйти в отставку на фоне скандала, вызванного ходом расследования дела об убийстве активистки, херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк. Активисты, узнав, что жизнь Гандзюк оборвалась, потребовали уволить главу МВД Арсена Авакова и Луценко. Правоохранителей обвинили в затягивании расследования дела.

Напомним, летом неизвестный облил активистку серной кислотой. Она получила около 40% ожогов тела. Гандзюк перенесла множество операций, однако скончалась 4 ноября.