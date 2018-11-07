Роскомнадзор изъял в октябре более двух тысяч нелегально продаваемых SIM-карт

Москва, 7 ноября. С начала октября МВД России и Роскомнадзор изъяли более 2,1 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

С начала октября правоохранители и сотрудники Роскомнадзора провели 182 совместных рейда, в ходе которых были изъяты более двух тысяч незаконно распространяемых SIM-карт. Наибольшее количество SIM-карт было изъято в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

«Из них 613 SIM-карт принадлежали ПАО «ВымпелКом», 525 — ПАО «МегаФон», 668 — ПАО «МТС», 147 — ООО «Т2 Мобайл» и 221 — другим операторам связи», — говорится в сообщении.

Большая часть нарушений связана с реализацией SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, подтверждающего личность. В отношении 74 нарушителей составлены административные протоколы.