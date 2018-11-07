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Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о предстоящей операции

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Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о предстоящей операции

Берлин, 7 ноября. Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный принял решение сделать операцию на колене согласно рекомендациям врачей в Германии.

Об этом дрессировщик рассказал поклонникам в социальной сети Instagram, сопроводив сообщение снимком из кабинета врача.

«И снова я на техосмотре в Германии!» — написал он.

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о предстоящей операции

По его словам, российские врачи диагностировали у артиста «полный разрыв передней крестообразной связки колена». Первый случай произошел в 2005 году на гастролях в Москве, где Запашный неудачно завершил трюк, а второй — несколько лет назад, вспомнил он.

По его словам, операцию сделают после новогодних выступлений в Лужниках. В перспективе дрессировщику придется заменить коленный сустав на искусственный.

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о предстоящей операции

Напомним, Запашный в сентябре попал в массовую аварию на юго-западе Москвы. Видео с места ДТП было опубликовано в его Instagram. Авария, к счастью, произошла до его прибытия, дрессировщик не пострадал.

А вот брат Запашного Аскольд летом оказался в больнице. По предварительным данным сообщалось, что причиной госпитализации стало подозрение на панкреатит, однако артист «нахлебался воды» во время катания на водных лыжах, напоминает «Аргументы и Факты».

Автор: Екатерина Кухарева
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