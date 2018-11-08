День полиции 2018: когда отмечается, история, праздничный концерт, милиционер в искусстве

В ноябре отмечается один из наиболее популярных российских профессиональных праздников — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (День сотрудника МВД). В советское время этот сверхпопулярный праздник назывался День советской милиции. После переименования милиции в полицию праздник тоже сменил название. Теперь — это День российской полиции.

Когда отмечается День полиции в 2018 году

День сотрудника МВД отмечается ежегодно 10 ноября, в 2018 году российских полицейских будут чествовать в субботу.

История праздника

Считается, что российская государственная служба охраны правопорядка ведет свое начало с петровских времен, хотя первоначально эти структуры носили другое название. Российский император Петр I еще в 1715 году создал службу, впоследствии названную полицией (от греческого слова «полис» — город, государство).

До революции полиция и другие службы охраны правопорядка были многочисленны, хорошо организованы и достаточно успешно справлялись со своими задачами, хотя, как правило, не пользовались уважением в обществе. Особенно сильна ненависть к полиции была в предреволюционные годы. Неудивительно, что после Октябрьской революции 1917 года правоохранительная система Российской империи немедленно прекратила свое существование.

Как нетрудно догадаться, это имело самые плачевные последствия в виде мгновенного и катастрофического роста преступности в стране. Советской власти для того, чтобы удержаться, необходимо было срочно что-то с этим делать.

Поэтому сразу после революции — 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года — появился указ (как тогда говорили — декрет) о создании рабочей милиции. Таким образом, российской полиции, которая является преемницей советской милиции, в этом году исполняется 101 год.

Во времена СССР милицию сначала несколько раз переподчиняли различным силовым ведомствам, а с 1946 года и по настоящее время эта служба является структурным подразделением министерства внутренних дел (МВД). Сначала это было МВД СССР, теперь — МВД Российской Федерации.

Как День милиции превратился в День полиции

День советской милиции официально стали отмечать только после 1980 года, но с начала 1960-х годов в милицейской среде этот праздник отмечался неофициально.

В 2011 году российская милиция указом тогдашнего президента России Дмитрия Медведева была переименована в полицию. Тогда же был переименован и праздник, получивший нынешнее официальное название — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и неофициальное — День полиции.

Сегодня это профессиональный праздник, который не является выходным днем.

Как отмечают День сотрудника МВД

Праздник очень популярен, ведь с органами правопорядка сталкиваются все без исключения граждане. И, хотя работа некоторых структур МВД нередко вызывает нарекания, граждане понимают: если что-то случится — побежишь именно в полицию или будет набирать заветный номер 02 (сегодня единый номер экстренных служб — 112).

В День полиции в России традиционно проходят торжественные мероприятия в честь действующих сотрудников и ветеранов МВД. В праздники не забывают и о героях-полицейских, погибших при исполнении служебного долга.

С советских времен повелось, что 10 ноября в Кремлевском дворце всегда проходит большой праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника МВД. Сохраняется эта традиция и поныне, а так же, как и во времена СССР, принять участие в «милицейском» концерте считают для себя честью все звезды отечественной эстрады. Концерт (или его повтор) обязательно транслируют в прайм-тайм по очереди либо Первый канал, либо телеканал «Россия 1».

Отменялся концерт в честь сотрудников МВД только один раз — в 1982 году и в связи со смертью генерального секретаря ЦК КПСС (тогдашнего главы СССР) Леонида Брежнева.

В этом году концерт 10 ноября покажет Первый канал. Начало в 17.30. В телепрограмме это мероприятие названо так: «Праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце». Отмечается, что в концерте примут участие артисты эстрады.

Традиционно сотрудников МВД поздравляют с их праздником все звезды отечественной эстрады: Алла Пугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте и многие другие.

Сотрудники МВД в искусстве

Истории создания советской милиции был посвящен очень популярный в советское время сериал «Рожденная революцией». Образ милиционера, а затем полицейского не раз воспевался в произведениях всех жанров — от детских стихов Сергея Михалкова «Дядя Степа — милиционер» до знаменитых постсоветских «Улиц разбитых фонарей», «Убойного отдела» и других известных фильмов.

Самыми популярными сериалами о сотрудниках МВД считаются советские многосерийные фильмы «Следствие ведут знатоки» и «Место встречи изменить нельзя».

Ежегодно на телевизионных экранах проявляется десятки новых произведений о сотрудниках силовых органов, которые неизменно находят своего зрителя. Но обаяние старых фильмов о советской милиции им, как правило, перебить не под силу, и зрители в очередной раз пересматривают «Петровку, 38», «Огарева, 6», «Золотую мину» и другие полюбившиеся милицейские шедевры.