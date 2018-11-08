Сирия новости 8 ноября 07.00: курды продолжают нести потери в Дейр-эз-Зоре; в Идлибе готовится новая провокация с химоружием

Сирия, 8 ноября. Курды продолжают нести потери в Дейр-эз-Зоре; в Идлибе готовится новая провокация с химоружием; США поставили курдам новую партию оружия и боеприпасов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: понесли потери в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: провело серию терактов против SDF на восточном берегу Евфрата.

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: ликвидировали полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вели бои с «Хурас ад-Дин» в Серакибе.

Провинция Алеппо

Из-за междоусобной борьбы отдельных группировок из состава «Сирийской свободной армии» обстановка в кантоне Африн продолжает оставаться напряженной. По информации источника в Telegram @NewsTerkey1, на этот раз произошла перестрелка между представителями группировки «Лива Султан Мурад». Причины стычки не уточняются. По предварительным данным, в ходе боя пострадало трое боевиков.

В то же время, как передает Telegram-канал @hasansofan, боевики «Нур ад-Дин аз-Зенки» ликвидировали одного из полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Дараат-Изза.

Напомним, ранее сообщалось о внезапно начавшихся в окрестностях Африна боях между боевиками «Ахрар аш-Шаркия» и «Джейш аль-Ислам». Позднее командование обеих группировок выпустило совместное заявление, в котором рассказало, что инцидент произошел без ведома полевых командиров, а группировки по-прежнему сохраняют перемирие.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вялотекущая операция «Демократических сил Сирии» и международной коалиции на восточном берегу Евфрата продолжается. Как сообщает источник в Twitter @liongeneral19, теперь бои в районе Хаджина носят исключительно позиционный характер. Однако по заявлению прокурдских источников (@mmc2016c), SDF все-таки удалось ликвидировать одного полевого командира «Исламского государства» и несколько транспортных средства террористов.

Боевики ИГИЛ1 в свою очередь провели серию терактов на подконтрольных курдам территориях в населенных пунктах Шхиль, Дибан, Тайяни и Абу-Хаммам. По предварительным данным, в результате этого было убито около 15 курдов, сообщает Euphrates Post.

На занимаемых «Демократическими силами Сирии» территориях активизировались и «спящие ячейки» «Исламского государства». Так, по информации Telegram-канала @hbncng, в городе Эль-Бусейра террорист-смертник на заминированном мотоцикле атаковал военный автомобиль SDF. Потери курдов составили восемь убитых и девять раненых.

Кроме этого, по неподтвержденным данным, опубликованным рядом ресурсов сторонников ИГИЛ, террористы выдвинули командованию «Демократических сил Сирии» ультиматум. Если курды не освободят находящихся к них в плену боевиков «Исламского государства», террористы со своей стороны казнят всех пленных курдов и мирных жителей, которые ранее были захвачены ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Идлиб

По сообщениям местных жителей, в населенном пункте Эз-Зияра, расположенного в 10 километрах к югу от Джиср аш-Шугура, террористы и «Белые каски» готовят очередную провокацию против сирийского правительства. Об этом пишет Telegram-канал @SyriaNowCom. Связанная с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»1 радикальная группировка «Хурас ад-Дин» проводит постановочные обстрелы, которые снимают на видео члены псевдогуманитарной организации «Белые каски». Ранее сообщалось, что в данный пункт были доставлены отравляющие вещества.

Иранское информагенство Fars сообщает, что боевики «Хурас ад-Дин» ведут бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Серакиб. По имеющимся данным обе стороны несут потери.

Провинция Хасака

Соединенные Штаты Америки направили в Сирию еще один военный конвой с боеприпасами и вооружением для курдских отрядов «Демократических сил Сирии». Как сообщает источник в Twitter @QSD_Jabha, более ста грузовиков проехало через погранпереход Сималька и проследовал на военную базу США в Джиср аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)