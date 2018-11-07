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Сирия: Иордания готова работать с Россией над ликвидацией лагеря «Рукбан»

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Сирия: Иордания готова работать с Россией над ликвидацией лагеря «Рукбан»

Дамаск, 7 ноября. Иордания заинтересована в скорейшей ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» на сирийско-иорданской границе и готова сотрудничать с Россией по «дорожной карте». Об этом сообщил представитель МИД РФ Илья Моргунов.

По словам Моргунова, на заседании 31 октября в Аммане иорданская сторона подтвердила заинтересованность в скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан» после того, как все находящиеся там беженцы будут переселены в Сирию.

Для Аммана является приоритетным вопрос скорейшего закрытия лагеря, для этого, полагают они, необходимо усилить разъяснительную работу с беженцами. Особую роль в этом Иордания возлагает на сирийские правительственные силы.

Лагерь «Рукбан» расположен в 55-километровой зоне ответственности США на юго-востоке провинции Хомс. В настоящее время в лагере находятся более 50 тысяч сирийских беженцев.

Ранее ООН заявила, что надеется продолжить доставлять гуманитарную помощь в лагерь сирийских беженцев Рукбан на регулярной основе.

Автор: Софья Куликова
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