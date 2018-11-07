«Мечты украинских неудачников»: эксперт осудил план Киева вернуть Донбасс «по хорватскому сценарию»

Украинский министр по делам так называемых «временно окупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш призвал нанести удар по болевым точкам России, чтобы вернуть себе Донбасс. Киев должен использовать опыт Хорватии, по его мнению, чтобы вновь установить контроль на территориях ДНР и ЛНР.

Одиозный план министр озвучил в эфире телеканала «Прямой».

«Сейчас мы могли бы иметь миссию по хорватскому сценарию. Что это значит – примерно три компоненты: военный – миротворцы заходят до границы, исключительно международные, заходят до границы, контролируют и границу с Россией, и чтобы не боялись, и дали время на переходный период, конечно, аж до линии соприкосновения. В это время обеспечивается безопасность, отводятся вооружения и так далее», — рассказал Черныш.

Отметим, что так называемый «хорватский вариант» — это кровавая военная операция Загреба совместно с корпусом армии Боснии и Герцеговины против Сербской Краины. В результате чего Хорватия ликвидировала республики Западной Боснии и Сербской Краины, жертвами конфликта стали 250 тысяч сербов.

Политолог Владимира Джаралла в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что власти, размышляя о таком кровавом сценарии, ни во что ни ставят украинцев.

«Украинский министр озвучил то, что было известно с самого начала. Украина не собирается учитывать интересы граждан, которые придерживаются другой точки зрения или идеологии. То, что произошло в 2014 году, не было случайностью — это была сознательной политика террора. Эта же политика в различных формах продолжается до сих пор», — с тревогой пояснил собеседник агентства.

По словам эксперта, постоянное подчеркивание антироссийской риторики не что иное, как попытка администрации президента Петра Порошенко сместить акцент с произвола, творящегося в Киеве.

«Это заявление и нападки на Россию — желание отвлечь внимание от главного виновника гражданской войны на Украине. Только лишь благодаря поддержке и помощи России на Донбассе не удается устроить резню. Хотя, к сожалению, не удалось предотвратить страшные трагедии в Одессе, Днепропетровске, Харькове, где люди были безнаказанно убиты. То, что сказал министр, — это и есть та реальность, которой придерживаются в Киеве. Я позволю себе очень резкое высказывание о том, что это влажные мечты украинских неудачников», — жестко отреагировал политолог на желание Черныша реализовать «хорватский сценарий».

Обстановка на юго-востоке Украины крайне нестабильная: Киев упорно не желает соблюдать минские договоренности по Донбассу, хотя Россия неоднократно заявляла о необходимости урегулировать ситуацию в регионе.

Владимир Джаралла напомнил, что всякую попытку вернуть мир в ДНР и ЛНР отвергают именно украинские власти.

«Предложение российского президента ввести миротворческий контингент, который позволит защитить миссию наблюдателей, немедленно было перевернуто западными партнерами в сторону того, чтобы ввести полноценную группировку ООН, чтобы реализовать политику Киева, связанную с геноцидом собственного населения», — отметил эксперт.

Однако осуществить агрессивную затею на практике Киеву все же не удастся.