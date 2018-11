Трамп пригрозил демократам расследованием из-за утечек секретной информации

Вашингтон, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп пригрозил начать расследование в отношении представителей Демократической партии США в Сенате американского Конгресса из-за утечек секретной информации. Глава государства назвал такое решение ответом на инициативу демократов провести расследование в отношении республиканцев в Палате представителей. Об этом Трамп написал в Twitter.

Накануне в США прошли промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. Согласно прогнозам, демократы займут большинство в Палате представителей, а республиканцы будут превалировать в Сенате.

Оказавшись в большинстве в нижней палате, демократы планируют возобновить расследование в отношении «российского вмешательства» в выборы в США и «сговоре» сотрудников Трампа с Россией.

Сотрудники предвыборного штаба Трампа неоднократно отрицали обвинения в связях с Россией. В Москве также не раз указывали на беспочвенность обвинений в попытках РФ повлиять на ход выборов в США.

If the Democrats think they are going to waste Taxpayer Money investigating us at the House level, then we will likewise be forced to consider investigating them for all of the leaks of Classified Information, and much else, at the Senate level. Two can play that game!