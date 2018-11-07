Трамп пригрозил демократам расследованием из-за утечек секретной информации

Вашингтон, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп пригрозил начать расследование в отношении представителей Демократической партии США в Сенате американского Конгресса из-за утечек секретной информации. Глава государства назвал такое решение ответом на инициативу демократов провести расследование в отношении республиканцев в Палате представителей. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Если демократы думают, что они будут тратить деньги налогоплательщиков, проводя расследования в отношении нас в Палате представителей, то мы в свою очередь будем вынуждены рассмотреть возможность расследований в отношении них за все утечки секретной информации и многое другое в Сенате» – заявил президент США.

Накануне в США прошли промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. Согласно прогнозам, демократы займут большинство в Палате представителей, а республиканцы будут превалировать в Сенате.

Оказавшись в большинстве в нижней палате, демократы планируют возобновить расследование в отношении «российского вмешательства» в выборы в США и «сговоре» сотрудников Трампа с Россией.

Сотрудники предвыборного штаба Трампа неоднократно отрицали обвинения в связях с Россией. В Москве также не раз указывали на беспочвенность обвинений в попытках РФ повлиять на ход выборов в США.