Главным было доплыть до суши: школьница из Удмуртии спасла утопавшего одноклассника

В Можгинском районе Удмуртии 16-летняя школьница вытащила из реки утопающего друга, — но сама совершенно не считает это подвигом. Корреспондент Федерального агентства новостей встретился с этой хрупкой девушкой, только что получившей медаль «За мужество в спасении».

Маша Колесникова родилась в многодетной семье, у нее двое сестер и брат. Наша героиня не занимается спортом, но, как и остальные местные ребята, каждое лето купается в речке. В минувшие летние каникулы теплым июньским днем они с сестрой Ульяной отправились на берег реки Пычаса отдыхать.

Составить девчонкам компанию решил одноклассник Маши, Даниил — бойфренд Ульяны. Он пришел на речку чуть позже девушек и решил произвести на них впечатление, эффектно прыгнув в воду с крутого берега. К сожалению, юношеский порыв чуть не привел к трагедии.

«Мы купались и уже собирались вылезать из реки на берег, когда пришел Даниил, — вспоминает Маша. — Он постоял немного на берегу, и решил тоже к нам присоединиться. Мы с Улей отошли в сторону, подумали, что он будет с нами заигрывать и дурачиться. Но он так не вынырнул, а потом мы увидели, что пошли пузыри».

Девушки сразу же почувствовали, что происходит что-то страшное. Ульяна не умеет плавать и ничем не могла помочь своему мальчику, сначала ее просто парализовало от страха. Но Маша сориентировалась мгновенно: побежала и нырнула следом за одноклассником.

«Вода в речке мутная, — вспоминает девушка. — Когда я начала его искать, под водой было ничего не видно. Я задела его случайно ногой и поняла, где Даниил. В этом месте было относительно глубоко, пришлось понырять, но я это плохо помню, все происходило как во сне».

Все это время Даниил оставался в сознании. Прыгнув с берега лихим кульбитом, он ударился о дно и, как выяснилось позже, повредил позвонки. От полученной травмы парня практически парализовало, он пытался всплыть, но конечности отказали, и вода затянула его на дно. Ужаса происходящему добавляет тот факт, что некоторое время назад на глазах Даниила утонул его брат, перевернувшись с надувного матраса. Спасти его тогда не удалось, сколько парень за ним ни нырял.

Глядя на хрупкую, нежную Машу, сложно даже представить, как ей удалось вытащить человека намного крупнее себя из воды. Это действительно получилось не сразу, пришлось дождаться подмоги, за которой побежала Ульяна.

«В воде было легче физически, но мне было главное доплыть до суши, — поделилась с ФАН Маша. — Даниил несколько раз уходил под воду, и я вместе с ним. Когда добралась до дна под ногами, я просто села в воде, держала его голову над водой и плакала. Минут 10-15 мы сидели. А потом прибежали ребята, и вместе с Улей мы вынесли его на берег. Он не мог шевелиться. Может, и хорошо, что он не шевелился: от паники он мог начать хвататься за меня, и мы бы пошли на дно».

На берегу к Даниилу немного вернулись силы, и ребята помогли ему добраться домой. По возвращению девушки решили ничего не говорить маме, чтобы не волновать ее. Папа в тот момент находился в командировке в Калининграде, где он работает охранником. И только вечером они решились все же сообщить родителям, что произошло. А ночью стало известно, что Даниил попал в больницу и повреждения у него весьма серьезные, хотя и с положительным прогнозом.

«Мы с сестрой всю ночь проплакали, — вспоминает Маша. — Она ужасно за него испугалась, и я тоже. Сейчас Даниил уже более-менее в порядке, но летом он месяц пролежал в больнице, до сих пор ходит к врачу, и надолго освобожден от занятий физкультурой».

Интересно, что девушка совершенно не считает происходящее подвигом. Она стесняется славы и до сих пор волнуется, когда вспоминает, как учителя упросили ее выступить на школьной линейке с рассказом о произошедшем. Машины родители рассказали ФАН, что она всегда была романтичной и скромной девушкой. Она очень хорошо учится, самостоятельно пытается изучать японский и английский язык по книжкам и фильмам с субтитрами. Любит рисовать, читать и готовить.

«Я горжусь дочерью, — признался отец героини, Сергей Колесников. — Сына я воспитывал мужчиной быть, отдал на занятия рукопашным боем. Я сам занимаюсь со штангой. А дочери у нас всегда были творческими личностями. Все в маму. Они любят рисовать, что-то творить руками. Как говорится, героями не рождаются, героями людей делают СМИ. Маша не могла поступить по-другому. А потом… Сделай добро — и забудь, теперь главное, чтобы у парня все хорошо было, больше всего мы за это переживали. Когда врачи сказали, что травма серьезная, и Даниилу год придется ходить со специальным бандажом, это было очень страшно».

Сейчас Даниил уверенно идет на поправку, после назначенного курса лечения с ним все должно быть хорошо. А Маша сосредоточилась на нормальных для девочки ее возраста вопросах: кем быть, что делать и куда поступать. Может, на фармацевта, как она собиралась раньше, может — на спасателя. А больше всего она хочет создать в будущем счастливую, большую семью.