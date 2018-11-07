Киев, 7 ноября. В среду состоялась церемония прощания с активисткой, советницей мэра Херсона Екатериной Гандзюк. Главу областной государственной администрации Андрея Гордеева не пустили на церемонию по просьбе близких активистки.

«[Гордеева] не пустили по просьбе близких и друзей Екатерины», — приводит агентство УНН слова друга Гандзюк Ильи Зелинского.

Ранее стало известно, что в день похорон украинской активистки прошли беспорядки. Неизвестные устроили пикет с использованием дымовых шашек возле здания Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. В это же время были брошены дымовые шашки в дом помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского, который фигурирует в деле о покушении на Гандзюк.

Напомним, летом неизвестный облил Гандзюк серной кислотой. Активистке сделали множество операций, но она скончалась 4 ноября. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что следствие завершится в скором времени.

В минувший вторник Луценко заявил, что подает в отставку. Отмечается, что намерение украинского генпрокурора покинуть свой пост связано с обвинениями в недобросовестном расследовании дела об убийстве Гандзюк.