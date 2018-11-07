Сирия: Ливан готов организовать возвращение 200 тысяч беженцев в САР

Бейрут, 7 ноября. Власти Ливана готовы обеспечить возвращение 200 тысяч беженцев в Сирию до конца 2018 года. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, власти Ливана и Иордании ведут наиболее активную работу по возвращению мирных жителей Сирии на родину.

«Уже сейчас ливанское руководство заявило о готовности обеспечить до конца текущего года переход на территорию Сирии около 200 тысяч беженцев», — сказал Мизинцев.

Он также добавил, что власти Иордании и Ливана намерены способствовать исключительно добровольному возвращению сирийских беженцев, что является одним из базовых принципов ООН.