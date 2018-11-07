В день похорон Гандзюк в Херсоне начались беспорядки | 7 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Херсоне начались беспорядки в день похорон Екатерины Гандзюк В Херсоне начались беспорядки в день похорон украинской активистки Екатерины Гандзюк. По информации СМИ, у здания Главного управления Нацполиции в Херсонской области устроили пикет с использованием дымовых шашек, которые также бросили в дом фигуранта уголовного дела о покушении на Гандзюк Игоря Павловского. Напомним, неизвестный облил активистку серной кислотой, она перенесла множество операций, но скончалась 4 ноября. А в адрес правоохранителей звучали обвинения в связи с затягиванием расследования.

На Мадагаскаре прошли президентские выборы На Мадагаскаре прошли президентские выборы. Почти десять миллионов избирателей сделали свой выбор из 36 кандидатов, среди которых экс-президенты страны, священник, несколько рок-музыкантов, пять женщин-политиков и два экс-премьера. Корреспонденты ФАН выяснили, что за порядком следили полиция, военные и наблюдатели. В целом голосование прошло мирно, результаты станут известны после подсчета всех бюллетеней.

В провинции Эль-Кунейтра устроили митинг в поддержку друзского населения В провинции Эль-Кунейтра прошел митинг солидарности в поддержку друзского населения, проживающего на территории оккупированных Израилем Голанских высот. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Демонстрантов поддержало МИД Сирии, направив в Совет Безопасности ООН послание с требованием осудить репрессии со стороны Израиля в отношении мирных граждан, а также остановить его поселенческую политику на оккупированной земле.