«Девочки — куколки, мальчики — мушкетеры»: в детсаду Магадана запретили детям наряжаться в западных персонажей

Магадан, 7 ноября. Руководство детского сада № 69 в Магадане запретило детям наряжаться в костюмы персонажей западных мультфильмов на новогодний утренник. Об этом сообщила многодетная мать Юлия Рощина, опубликовав странное объявление в Facebook.

«Предусмотрены следующие персонажи: девочки — куколки, мальчики — персонажи отечественных мультфильмов (Буратино, Арлекино, Незнайка, богатыри, мушкетеры). Персонажи современных зарубежных мультфильмов на утреннике недопустимы!» — говорится в тексте.

Женщина отметила, что некоторые российские учреждения почему-то считают детские утренники праздником для воспитателей, а не для детей. Поэтому куколки и мушкетеры разрешаются, а Леди Баг и Суперкот — нет. При этом она подчеркнула, что не видит никакой проблемы, если ребенок придет на утренник в костюме Шрека. Нельзя забывать, что это детский праздник.

Рощина обратила внимание, что подобная логика, к сожалению, присуща не только сотрудникам детских садов, но и школ.Учащиеся в российских школах всегда помнят, что «звонок для учителя», а помарки в тетради — это неуважение к учителю. Получается, что в глазах педагога ребенок — это средство, а не цель.

Многие подписчики Юлии поддержали ее в комментариях. Они также напомнили, что Пьеро, Чиполлино и Арлекино, которые руководство детского сада в Магадане записывает в российское культурное наследие, на самом деле произошли из все тех же западных сказок, только «более древних».



Кроме того, остается открытым вопрос, что делать родителям, которые уже купили своему чаду костюм персонажа из западного мультфильма. И как в этом случае поступят с самим ребенком — выгонят его с утренника за неправильный дресс-код или же снизойдут до того, чтобы пустить его на общий праздник.