Чернобыльцы Украины обратятся в Совет Европы с просьбой защитить их права

Киев, 7 ноября. Представители общественных организаций чернобыльцев совместно с партией «Возрождение» планируют обратиться в Совет Европы с просьбой повлиять на власти Украины, которые на протяжении многих лет не выполняют решения ЕСПЧ по компенсациям ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Подготовленное обращение, в котором идет речь о нарушениях положений Европейской конвенции по правам человека, будет отправлено электронной почтой в офис Совета Европы.

При этом председатель политсовета партии Владимир Пилипенко отметил, что не хотел бы введения санкций против Украины. Представители общественных организаций чернобыльцев надеются, что Киев услышит их требования и выполнит те обязательства, которые взяла на себя Украина, став членом Совета Европы.

«Представители всех чернобыльских организаций настроены очень серьезно, они готовы ехать в Страсбург и там пикетировать Совет Европы для того, чтобы заставить украинскую власть выполнять решение ЕСПЧ», – подчеркнул он.

Напомним, взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в апреле 1986 года. Вскоре после трагедии от лучевой болезни скончалось более 30 человек. О количестве погибших в последующие годы приводятся различные данные. В районе аварии впоследствии была образована зона отчуждения, а население Чернобля и Припяти эвакуировали. Суммарный выброс радиоактивных материалов составил 50 миллионов кюри.

В Совет Европы украинское государство вступило в октябре 1995 года.