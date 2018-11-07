Дамаск, 7 ноября. Дамаск создает центр реабилитации и психологической поддержки бывших боевиков. Об этом сообщила представитель министерства по делам национального примирения Сирии Яна Хаддур на совместном заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

«Сегодня мы работаем над созданием центра реабилитации, психологической поддержки и реинтеграции бывших боевиков, которые урегулировали свой статус и вернулись на родину», — сказала она.

Хаддур отметила, что центр нуждается во всестороннем обеспечении для работы с особыми случаями при приеме беженцев, которые находились в плохих условиях в других странах. По ее словам, для таких сирийцев предусмотрена реабилитация и дополнительная поддержка.

«Предпринимаются усилия по привлечению жителей северо-восточных регионов для урегулирования вопросов по их статусу во взаимодействии с органами власти», — заявила она.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска республики освободили практически все территории страны от боевиков и незаконных бандоформирований. Основные силы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 были разбиты при содействии российских военных. Дамаск ждет возвращения беженцев на родину.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за неделю в Сирию вернулись более пяти тысяч человек из Иордании и Ливана.

1 Организация запрещена на территории РФ.