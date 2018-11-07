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Мединский пригласил Путина на открытие первого в РФ Музея военной формы

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Мединский пригласил Путина на открытие первого в РФ Музея военной формы

Москва, 7 ноября. Министр культуры России Владимир Мединский пригласил президента России Владимира Путина на открытие Музея военной формы в Москве.

По словам Мединского, открытие музея состоится в мае 2019 года. Здание музея будет располагаться на Большой Никитской улице в центре Москвы.

«Мы планируем к маю оборудовать музейное помещение, это будет первый в мире музей, рассказывающий всю историю нашей русской военной формы - от кольчуги до формы спецназа ГРУ», — сказал Мединский в ходе рабочей встречи с главой государства.

Министр добавил, что коллеги из Франции предложили дополнить экспозицию выставки образцами французской военной формы, а также шпагой капитан-лейтенанта французских королевских мушкетеров графа де Тревиля. Кроме того, глава Минкульта РФ пригласил Владимира Путина на открытие музея военной формы, которое состоится будущей весной.

Автор: Артем Никулин
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