Громко матерящегося пьяного дебошира задержали в баре Новокузнецка

Новокузнецк, 7 ноября. Громко ругавшегося нецензурной лексикой мужчину задержали в бильярд-баре Новокузнецка.

Как пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в Росгвардии, инцидент произошел в новокузнецком бильярд-баре, который расположен по улице Советской Армии. Сотрудники Росгвардии, которых вызвала официантка бара, задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя.

Девушка рассказала, что компания пьяных людей отказалась оплачивать счет за игру в бильярд, один из гостей начал громко ругаться нецензурной бранью.