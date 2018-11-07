Громко матерящегося пьяного дебошира задержали в баре Новокузнецка
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Новокузнецк, 7 ноября. Громко ругавшегося нецензурной лексикой мужчину задержали в бильярд-баре Новокузнецка.
Как пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в Росгвардии, инцидент произошел в новокузнецком бильярд-баре, который расположен по улице Советской Армии. Сотрудники Росгвардии, которых вызвала официантка бара, задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя.
Девушка рассказала, что компания пьяных людей отказалась оплачивать счет за игру в бильярд, один из гостей начал громко ругаться нецензурной бранью.
«После чего разъяренный мужчина стал размахивать руками и сломал кий. Ущерб от действий дебошира составил более двух тысяч рублей», — отметили в Росгвардии.