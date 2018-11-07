Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Громко матерящегося пьяного дебошира задержали в баре Новокузнецка

66
0 Оставить комментарий

Громко матерящегося пьяного дебошира задержали в баре Новокузнецка

Новокузнецк, 7 ноября. Громко ругавшегося нецензурной лексикой мужчину задержали в бильярд-баре Новокузнецка.

Как пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в Росгвардии, инцидент произошел в новокузнецком бильярд-баре, который расположен по улице Советской Армии. Сотрудники Росгвардии, которых вызвала официантка бара, задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя.

Девушка рассказала, что компания пьяных людей отказалась оплачивать счет за игру в бильярд, один из гостей начал громко ругаться нецензурной бранью.

«После чего разъяренный мужчина стал размахивать руками и сломал кий. Ущерб от действий дебошира составил более двух тысяч рублей», — отметили в Росгвардии.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.